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23 Haziran 2018 16:27

“Diyarbakır’ın tüm sorunlarını çözeceğim”

Eski devlet bakanı ve İYİ Parti Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Salim Ensarioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sur ilçesi esnafını ziyaret edip sorunlarını dinledi.

“Diyarbakır’ın tüm sorunlarını çözeceğim”

23 Haziran 2018 16:27


Diyarbakır’da Sur ilçesi esnaf ziyaretini yapan İYİ Parti milletvekili adayı Mehmet Salim Ensarioğlu, esnafa Diyarbakır’ın tüm sorunlarını, işsizliğini bitireceğini ve istihdam alanlarını oluşturacağını söyledi. Ensarioğlu, Diyarbakır’ın tüm sorunlarına hakim olduğunu ve çözüm için de projelerinin bulunduğunu açıkladı. Ensarioğlu, "Yıllardır bu bölgede siyaset yapıyorum. Bölgenin tamamının sorun ve sıkıntılarını iyi bilen biri olarak seçilmem durumunda bunların hepsini çözecek projelerim hazır. Diyarbakır’ın tüm sorunlarını çözeceğim. Yeter ki siz de bize güvenin ve destek verin" diye konuştu.




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