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23 Aralık 2016 10:45

Diyarbakır’ın yükselen markası

Diyarbakır’ın yükselen markası

23 Aralık 2016 10:45

Diyarbakır’da 28 yıl önce 5 kardeş tarafından altın üzerine kurulan Altınay firması marka değerini yükseltiyor. Alyans üretimine de başlayan firma, Doğu ve Güneydoğu’nun yanı sıra, Irak’a da ihracat yapıyor.
Markanın Suriçi’nde bulunan mağazasının müdürü Fırat Gökşin, ürettikleri alyansları pazarlama işi yapan ekibe teslim ettiklerini ve 3 ekip halinde haftalık program yaparak Doğu ve Güneydoğu’nun tamamına hizmet verdiklerini söyledi. 600 franchising bayiye hizmet verdiklerini anlatan Gökşin, “Diyarbakır’da 8 merkez mağaza var. Diğer Doğu ve Güneydoğu’daki esnaflarımızla bayilik sistemi ile çalışıyoruz. Bu bölgelere hizmet götürmeye çalışıyoruz. 50 kişilik bir grubumuz var. Atölye grubunda ise 15 kişi çalışmaktadır. Pazarlamada da 9 kişilik ekip bulunmakta. Bölgemizde ve Diyarbakır’da yerel vatandaşlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Daha çok aslında kişi kazanmak istiyoruz. Yöredeki arkadaşlarımıza neler katabiliriz aslında bu sebeple yerel insanlarla çalışmayı istiyoruz. Bu işleri yaparken tabi ki atölyemiz de genç arkadaşlarımızla olmayı tercih ediyoruz” dedi.
Döküm ustası Vedat Demircan, madenin atölyeye girişi yapıldıktan sonra 22 ayara çevirmek için bakır madeni kullandıklarını belirtti. Demircan, “Dökümhanemizde bu madde çekiliyor. Daha sonra bu madde tavlamadan geçiyor. Boy oluyor. Sonraki aşamada ise tornaya giriyor. Kalem ve cila yapıldıktan sonra da biz çıkışını yapıyoruz. Bunları illere dağıtıyoruz” diye konuştu.
Alyans ustası yardımcısı olarak çalışan Zübeyde Aktaş ise alyansların bütün çeşitlerini yaptıklarını ayrıca siparişlerin olduğunu ve onları yetiştirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Aktaş, “Alyansın ayrı ayrı işlemlerinin oluyor. Borudan kesim olarak geliyor. Boylarını ölçüyoruz. Gramlarını ayarlıyoruz. Sonra paketlemeye gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.



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