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15 Temmuz 2018 10:13

Diyarbakırlı 2 genç Portekiz’de eğitime katıldı

Diyarbakırlı 2 genç, Portekiz’de düzenlenen ve 13 ülkeden katılım sağlanan ’No For Radicalism’ kursuna katıldı.

Diyarbakırlı 2 genç Portekiz’de eğitime katıldı

15 Temmuz 2018 10:13


Gençlik ve Değişim Derneği, Diyarbakırlı 2 gencin Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürdü. Portekiz’de gerçekleşen ve 13 ülkeden 26 kişinin katıldığı ’No For Radicalism’ kursuna Diyarbakır’dan iki genç katılma imkanı buldu. Burada ırkçılık üzerinde yapılan seminer ve toplantılara katılan gençler, etkinliğin ardından Diyarbakır’a döndü.


Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, dünyanın 13 ülkesinden 26 gencin Portekiz’de buluştuğunu söyledi. Suvari, “Gençler burada ırkçılık konusunda bilgi paylaşıp deneyimlerini katılımcılara paylaştı. Biz de dernek olarak bu kursa Diyarbakır’dan iki gencimizi gönderdik. Projelerimiz devam ediyor, gençlerimizi Avrupa ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.




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