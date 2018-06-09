Diyarbakırlı atıcı aileye milli görev

Milli sporcu Ömer Akgün, Akdeniz Oyunları’na, kızı Esin Akgün ise Gençler Dünya Şampiyonasına katılacak. İki sporcuya aile bireyleri antrenör olarak eşlik edecek. Ömer’e ağabeyi Abdurrahman, Esin’e ise amcası Kadri Akgün antrenörlük yapacak.

Son yılların en başarılı atıcıları arasında yer alan ve katıldığı müsabakalarda sayısız başarılara imza atarak, yaklaşık olarak 20 Türkiye rekoru kıran Ömer Akgün, 21-29 Haziran tarihleri arasında İspanya’da gerçekleşecek olan 18’nci Akdeniz Oyunlarına katılacak. Bu müsabakada Ömer’e milli antrenör olan ağabeyi Abdurrahman Akgün eşlik edecek. Ömer Akgün’ün kızı Esin ise Türkiye’yi 22-29 Haziran tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Atıcılık Şampiyonasında temsil edecek. Esin’i bu müsabakada milli antrenör olan ve federasyon as başkanlığı görevini yürüten amcası Kadri Akgün yalnız bırakmayacak.

Hedef madalya elde etmek

Milli sporcu Ömer Akgün, İspanya’da gerçekleşecek 18’nci Akdeniz Oyunlarında hedefinin madalya kürsüsünde yer almak olduğunu söyledi. Akgün, son yıllarda çok önemli derecelere imza attığını ve Akdeniz Oyunlarından da umutlu olduğunu belirtti. Akgün, en iyi ve en başarılı atıcıların yer alacağı müsabakalara çok iyi hazırlandıklarını kaydederek, "21-29 Haziran tarihleri arasında İspanya’da gerçekleşecek olan 18’nci Akdeniz Oyunlarına çok iyi hazırlandım. Hedefimiz bu şampiyonadan madalya elde etmektir. Bana inanların güvenini boşa çıkarmayacağım” dedi.

Esin Akgün de, Almanya’da en iyi derecesini yapmaya çalışacağını söyledi. Esin Akgün, “Gençler Dünya Atıcılık Şampiyonası oldukça zorlu geçecek. Ama ben orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağım. Bu şampiyonada amcamın bana antrenör olarak eşlik etmesi beni olumlu yönde etkileyecektir” diye konuştu.

“Büyük emekler verdik”

Milli takım antrenörü Abdurrahman Akgün ise çok önemli organizasyonlardan biri olan Akdeniz Oyunlarına katılmalarının kendileri ve aileleri için çok önemli olduğuna değindi. Akgün, şöyle dedi:

“Yaptığımız çalışmaların karşılığını çok şükür alıyoruz. Aile olarak atıcılık sporuna büyük emekler verdik. Çok şükür verdiğimiz emekler boşa gitmedi. Kardeşim çok önemli bir organizasyon olan Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek. Bende ona antrenör olarak eşlik edeceğim. Çok güzel bir duygu. İnşallah İspanya’da çok önemli dereceler elde ederek, yurda döneriz”.

Atıcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı ve Milli Takım Antrenörü Kadri Akgün ise Ömer’e ve Esin’e güvendiğini kaydetti.