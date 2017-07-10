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10 Temmuz 2017 12:25

Diyarbakırlı atıcılardan madalya ve kupa

Mersin Erdemli’de düzenlenen Ateşli Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası Müsabakalarında Diyarbakırlı atıcılar, önemli derecelere imza attı.

Diyarbakırlı atıcılardan madalya ve kupa

10 Temmuz 2017 12:25


2’si birincilik 1’i üçüncülük olmak üzere 3 takım kupası elde eden Diyarbakırlı atıcılar, ferdi müsabakalarda ise 1 altın ile 2 gümüş madalyanın sahibi oldu. Atıcılık Federasyonu Diyarbakır Bölge Antrenörü Abdurrahman Akgün, Mersin Erdemli’de devam eden Ateşli Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası Müsabakalarında çok önemli derecelere imza atıldığını söyledi. Akgün, hem takım hem de ferdi müsabakalarda sporcularının çok önemli başarılara imza attığını belirtti. Akgün, onlarca sporcunun yer aldığı müsabakalarda, sporcularını iyi yarıştığını ve kendilerine yakışır dereceler elde ettiğini vurguladı.


Çeşitli kategorilere göre yapılan müsabakalarda sporcuların çok iyi yarıştığını anlatan Akgün, “Türkiye rekortmeni ve milli sporcumuz Ömer Akgün, büyük erkekler yat müsabakalarında Türkiye birincisi oldu. Takım yarışlarında ise Ömer Akgün, Yılmaz Akgün ve Şehmus Güzel’den oluşan ekibimi Türkiye birincisi oldu ve kupa elde etti. Genç ve yıldız bayanlar takım müsabakalarında da birincilik kupalarının sahibi olduk. İki kadın sporcumuz da ferdi müsabakalarda iki madalya elde etti. Genel olarak iyi dereceler elde ettik” dedi.




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