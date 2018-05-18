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18 Mayıs 2018 12:02

Diyarbakırlı bilardocu üçüncü oldu

Diyarbakırlı bilardocu Umut Yakınyol, 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası 2.

Diyarbakırlı bilardocu üçüncü oldu

18 Mayıs 2018 12:02

Etap Müsabakalarını üçüncü olarak tamamladı.


10 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında erkekler, kadınlar ve gençler kategorilerinde toplamda bin 237 sporunun katılımıyla Antalya’da gerçekleştirilen "3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası 2.Etap Müsabakaları" sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda Diyarbakır adına yarışan Umut Yakınyol, Türkiye üçüncüsü olarak kente döndü. Bilardo Diyarbakır İl Temsilcisi İhsan Delibaş, Antalya’da madalya ile dönen Umut Yakınyol’u tebrik ettiğini açıkladı. Delibaş, büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda Umut’un iyi bir yarışma çıkardığını belirtti. Delibaş, genç sporcularının gelecek için ismi gibi umut verdiğini belirterek, “Genç kardeşimiz Antalya’da hem göğsümüzü kabartan hem de gelecek için büyük umut veren bir başarıya imza atmıştır. Bu nedenle genç kardeşimizi yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Genç sporcumuza dün olduğu gibi bugün ve yarın da destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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