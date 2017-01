Diyarbakırlı Çiçek Poyraz’ın filmleri aratmayan hikayesi yürekleri burkuyor. 42 yıl önce 10 yaşındayken ailesi tarafından kendisinden 25 yaş büyük biriyle evlendirilen Poyraz, 18 yaşında üçüncü çocuğunu kucağına aldığı gün eşini kanserden kaybederek dul kaldı.

Resmi nikahı olmadığı için dulluk maaşı alamayan Poyraz çalışıp çocuklarına hem annelik hem babalık yaparken, özellikle şizofren oğlu için yardım bekliyor. Çiçek Poyraz, bölgenin kaderi olan çocuk yaşta evliliği yaşamış bir isim. Henüz 10 yaşındayken ailesi, kendisinden 25 yaş büyük biriyle evlendirdiği Çiçek Poyraz, ilk zamanlarda bu durumu şaka ve oyun olarak değerlendirmiş. Yaşıtları kapılarının önünde saklambaç, sek sek, ip atlama oynarken o kendinden 25 yaş büyük hasta eşi ile ilgilenmenin derdine düşmüş. Ara ara yaşıtlarının alay konusu olan Çiçek poyraz, uzun bir süre kimseye bir şey demeden yeni hayatına alışmaya çalışmış. Henüz çocuk denilecek yaştayken evlenen Çiçek, ilk evladını da yine çocuk denilecek bir yaşta kucağına aldı. 13 yaşındayken şimdi 40 yaşında olan büyük oğlunu kucağına alan Çiçek Poyraz, yokluk çektiği için ne kendisine ne de yavrusuna yeterince bakabilmiş.

18 yaşına geldiğinde kucağına 3. çocuğunu alan Çiçek Poyraz, aynı gün eşinin vefat haberi ile sevinci ve mutluluğu aynı anda yaşamış. Hayatının hemen her dönemi zorlukla geçen Çiçek için zor günler, dul kaldıktan sonra artarak devam etmiş. 18 yaşında henüz genç bir kızken 3 çocuğu ile ortada kalan Çiçek Poyraz’a ne eşinin ailesi ne de kendi ailesi sahip çıktı. Çocukları için gecesini gündüzüne katan cefakar anne, çalışıp alın teri ile kazandığı parayla çocuklarını okutup büyütmeyi başardı.



Hayatının her anı zorluklar içinde geçen koca yürekli anne

Yaşı ilerledikçe bozulan sağlığına astım da eklenen Çiçek Poyraz, en büyük zorluğu beraber yaşadığı büyük oğlundan çekmeye başladı. Şizofren oğlu tarafından şiddet gören anne, ilk başlarda toz kondurmadığı büyük oğlunun hasta olduğuna inanmak istememiş. Aradan geçen zamanla çocuğunun şiddete daha fazla yöneldiğini gören Poyraz durumu birkaç kez belirtmesine rağmen başvurduğu hiçbir yerden sonuç alamamış. En son geçtiğimiz günlerde kendisine tekrar şiddet uygulamasının ardından şizofren oğul, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış. Ortanca oğlu ayağını bir iş kazasında kaybeden Çiçek Poyraz’ın 3 torunu da kanser mücadelesi veriyor.



“Yaşadıklarımı bir şaka, oyun sanıyordum”

Şu an Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kendisine ait evde şizofren oğlu ile yaşayan Çiçek Poyraz, başından geçenleri İHA mikrofonlarına anlattı. 10 yaşında kendisinden 25 yaş büyük biri ile evlendirildiğini belirten Çiçek Poyraz (52), “8-10 sene yanında kaldığım eşim ben 18 yaşındayken vefat etti. Daha sonra 3 çocukla ortada kaldım. Resmi nikah yapmamıştık. Beni verdiler ama ben daha evlilik ne onu bilmiyordum. Bir gün sabah kalktığımda bir baktım ki adamın yatağındayım. Eşim o zamanlar beni kucağına alarak eve götürüyordu. Eşim çok hastaydı. Hiç okula gitmedim. Çocuklarım hiç hayır görmedi. Ben daha sonra hiç evlenmedim, çocuklarıma hem annelik hem babalık yaptım. Ne eşim benden anladı, ne de ben eşimden anladım. Şaka gibiydi, oyun gibi geldi bana. Kimse çocuğunu erken yaşta evlendirmesin, eskiden 15 yaşında olan kızları kimse almıyordu, o zaman yok artık. Gelinlik giymedim, o zaman yoktu da. Ben çok pişmanım çocuklarım zor durumda keşke beni evlendirmeseydiler o kadar erken yaşta. Resmi nikahım yok, bu nedenle dulluk maaşı da alamıyorum. Kronik astım hastasıyım. Büyük oğlum şizofren, hep iyi olacak dediler. Şu an hastanede, yakında çıkarırlar yine. Ortanca oğlumun bacağı yok, platin sayesinde yürüyebiliyor. 3 torunumda kanser mücadelesi veriyor. Ben yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyorum” dedi.



“Annem erkek kadın işi demeden bize baktı”

Çiçek Poyraz’ın küçük kızı 34 yaşındaki Kader Aksu, babasının öldüğü gün doğduğunu söyledi. Aksu, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim kimliğimizde çok sorunlar var. Anne baba bekar görünüyor ama biz onların çocuklarıyız. Babanın soy ismini taşıyoruz ama resmi olarak ne babamız ne de annemiz olarak görünmüyorlar. Bunun düzeltilmesini istiyorum. Bir tane ağabeyim var saldırgan şizofren. Ona yardım bekliyoruz. Benim bir oğlum var onkoloji hastası, bir büyük ağabeyimin de iki çocuğunun trombositleri düşük. Onlarda da kan hastalığı var. Geçimimizi sağlayamıyoruz. Özellikle annem çok zor durumda dulluk maaşı da alamıyor resmiyette bekar olduğu için. Bize hem annelik hem babalık yaptı. Yıllarca dul kaldı. Erkek kadın işi demeden gece gündüz milletin işini yaparak bize baktı, okuttu ağabeylerimi askere gönderdi. Artık o da astım hastası olduğu için çalışamıyor, ağabeyim ona çok eziyet ediyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz.”

Öte yandan, Çiçek Poyraz’ın sadece oğlunun engelli yardımı ile geçindiği, başka bir yardım almadığı öğrenildi.