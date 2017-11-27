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27 Kasım 2017 13:25

Diyarbakırlı çocukların sinema keyfi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, sanatsal faaliyetler kapsamında düzenlediği ücretsiz sinema günleri, çocuklar ve yetişkinlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Diyarbakırlı çocukların sinema keyfi

27 Kasım 2017 13:25


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, kentte sanatsal faaliyetleri artırmak amacıyla düzenlediği ücretsiz sinema günleri, hafta sonu yapılan gösterimlerle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde yetişkin ve çocuklar için yapılan gösterimler, yoğun ilgiyle görüyor. Silvan Cumhuriyet İlkokulu, Hüseyin Uluğ İlkokulu ve Diyarbakır’daki Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an Kurslarında eğitim gören çocuklar, hafta sonunu Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği sinema günleri kapsamında My Little Pony adlı animasyon filmini izleyerek geçirdi.


Okullarından öğretmenleri eşliğinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait servislerle alınan çocuklar, Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki Sinema Salonu’na getirildi. Çoğunluğu ilk defa sinema ile tanışan çocuklar, heyecanla filmi izledi. Çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’ne film gösteriminden dolayı teşekkür etti.




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