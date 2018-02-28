Diyarbakırlı esnaf ve vatandaşların Dört Ayaklı Minare sevinci

Vatandaşlar ve minare civarındaki esnaf açılıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Barikatlar varken millet bakıp gidiyordu. Minare tekrar ziyaret açılınca işlerimize olumlu yansıyacak” dedi.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK mensuplarının açtığı çukur ve kazdıkları hendekleri ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan operasyonlar sırasında teröristlerle girilen çatışmalarda hasar gören tarihi Dört Ayaklı Minare ziyarete kapatılmıştı. Vatandaşlar ve bölge esnafı 3 yıl aradan sonra ziyarete açılacak olan minarenin turizm açısında olumlu yansımaları olacağını belirterek duydukları memnuniyeti dile getirdi. Cuma günü ziyarete açılması planlanan Dört Ayaklı Minare çevresindeki 12 işyeri de Sur Belediyesi tarafından ücretsiz olarak restore edilecek. Minare üzerindeki kurşun izlerinin nasıl onarılacağı ile ilgili olarak da gelecek hafta bilim kurulunun toplanacağı ve Koruma Kurulu tarafından karar alınacağı belirtildi.

“Yine çocukluğumuzu yaşayacağız”

Tarihi Dört Ayaklı Minare’nin tekrar ziyarete açılacağını duyan vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Tarihi bir yer. Yine çocukluğumuzu, gençliğimizi yaşayacağız. Tarihi günlerimizi yine göreceğiz. Burada çocukluğumuz geçti” diye konuştu.

Esnaf memnun

Tarihi minarenin bulunduğu Yenikapı Sokak’ta işyeri bulunan esnaf, barikatlar olduğu zaman vatandaşların köşeden bakıp geri döndüğünü dile getirerek, “Dünya’da eşi ve benzeri olmadığı için vatandaşların yoğun bir şekilde tekrar minareyi görmek için geleceğini düşünüyorum. Bu da işlerimize olumlu yansıyacak” ifadelerini kullandı.

Kuruyemişçi İbrahim Yalaz, Dört Ayaklı Minare’nin tekrar ziyarete açılmasından duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

“Bir an önce açılmasını temenni ediyoruz. Bu sokak eski bir sokaktır. Rahmetli Tahir Elçi’nin de burada öldürüldüğü sokaktır. Ziyarete açılması ile beraber işlerimizin daha iyi olacağını düşünüyorum.”