Diyarbakırlı fotoğrafçılar Malatya'da

Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın daveti üzerine Malatya'yı fotoğraflamaya gitti.

Dernek üyeleri Malatya'da sarı ve kahverenginin her tonuna bürünmüş sonbahar manzaralarını, günlük yaşamını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu görüntüledi. Fotono21 Başkanı Mehmet Kılıçoğlu eşliğinde 17 kişiden oluşan ekip, günübirlik gezisine Beylerderesi mevkiinden başladı. Taftacık mevkiinden geçerek Yeşilyurt ilçe merkezine ulaşan ekip, sarı ve kahverengiye bürünmüş Beylerderesi ve Kilayik yamaçlarını kayıt altına aldı. Yeşilyurt ilçe merkezinde eski Osmanlı mimarisinin tipik örneklerinden olan Yeşilyurt Evlerini de fotoğraflayan ekip, daha sonra Gündüzbey'e geçerek bu beldenin sonbahar manzaralarını çekip köşklerini gezdi. Gündüzbey'in kayısı, kiraz, şeftali, armut, ceviz ve envai türlü meyve ağaçlarının renk cümbüşüne çevirdiği manzara karşısında heyecanlanan dernek üyeleri bir birinden güzel fotoğraflar çekti. Şehir merkezinde, Sanat Sokağı'nda Fotoğraf Makinası Müzesi ve Malatya Kültür evini ziyaret eden Diyarbakırlı Fotoğraf sanatçıları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile buluştu. Diyarbakır sanatçılarını Malatya'da ağırlamak ve gezdirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Diyarbakır'ın kardeş şehri olduğunu vurgulayarak her iki şehrin ve insanları birlik ve beraberliğine düşkün, vatan sevdası ile büyüyen nesiller olduğunu belirtti.

Malatya'nın doğal güzellikleri ve sıcak kanlı insanlarına duydukları hayranlığını dile getiren Dernek Başkanı Kılıçoğlu ise, belediye başkanın davetine ve ağırlamasından dolayı teşekkür etti. Kılıçoğlu, “Malatya'yı şehircilik yönünden de çok gelişmiş ve düzenli bulduk. Bu tür etkinliklerin önümüzdeki süre içinde çoğalarak devam etmesi gerektiğini diliyoruz. Yakın bir tarihte Malatya fotoğrafları ile Diyarbakır'da, Diyarbakır fotoğrafları ile Malatya'da sergiler açılması ve işbirliğinin devam etmesi kararı alındı. En kısa zamanda Malatya'daki fotoğrafçı arkadaşları da Diyarbakır'a bekliyoruz” dedi.

Fotono21 Dernek Başkanı Mehmet Kılıçoğlu daha sonra Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a Diyarbakır manzaralarından oluşan bir fotoğraf, Fotono21 Fotoğraf Derneği Denetleme Kurulu üyesi Ali Düzdemir de, ekibi gönüllü gezdiren fotoğraf sanatçıları Alişan Hayırlı ve Yavuz Alhan'a da birer Diyarbakır fotoğraf tablosu hediye etti.