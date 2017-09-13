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13 Eylül 2017 15:17

Diyarbakırlı hacılar kente dönmeye başladı

Kutsal topraklarda Hac ibadetlerini getiren Diyarbakırlı Hacılar kente dönmeye başladı.

Diyarbakırlı hacılar kente dönmeye başladı

13 Eylül 2017 15:17


Diyarbakır’dan Hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara giden Hacılar kente dönmeye başladı. Cidde’den kalkan uçakla Diyarbakır Havalimanı’na ulaşan Hacılar yakınları tarafından sevinçle karşılandı.



“Ne olur gidin görün oraları”


Kız kardeşiyle kutsal topraklara giden Fethiye Sürer, tarifsiz duygular içerisinde olduğunu belirterek, “Çok güzel bir duygu. Anlatılmaz ancak yaşanır. Herkesin genç yaşta gitmesini istiyorum. O güzel yerleri mutlaka gidin görün. O güzelliği yaşayın. Bütün ümmeti Muhammed’e, herkese dua ettik. Ne olur gidin görün oraları” dedi.


İlk gelen kafile içerisinde olan Sedat Karaalp ise, “Çok güzel bir duygu, 32 günlük çok güzel bir hac yaptık. Rabbim herkese nasip eylesin İnşallah. Gitmek isteyip de vücut sağlığı bulamayan, mal varlığı Rabbim yardımcı olsun” diye konuştu.




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