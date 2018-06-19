Diyarbakırlı hokeycilere milli görev

Diyarbakırlı 4 sporcu milli takımlara seçilerek, Türkiye’yi temsil etme hakkını elde etti. Milli takım seçmelerinde yer alan Diyarbakırlı Hakim Taşer, başarılı performansıyla hem U15 hem de U18 kadrosuna çağrılan tek sporcu oldu. U15 Milli Takım kadrosuna çağrılan diğer sporcu ise Ömer Demirtop oldu. Mehmet Güneş ve Ali Gaffar Duva ise Diyarbakır’ı U18 Milli Takımında temsil edecek. Hokey Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Mehmet Veysi Koyun, Milli Takım seçmelerine 17 sporcuyla katıldıklarını ve toplamda 4 sporcunun başarılı olduğunu söyledi. Koyun, Milli Takım seçmelerinin 9-11 Haziran tarihleri arasında Osmaniye’de gerçekleştiğini kaydetti. Koyun, U15 Güneydoğu Avrupa Hokey Şampiyonasının 21-24 Haziran’da ve U18 müsabakalarının da 28-30 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’da yapılacağını vurguladı. Koyun, “Özellikle alt yapıda ortaya konulan performans ve her yaş kategorisinde kupa kazanan takımlarımızın başarısı milli takımlara sporcu vererek taçlandırılması camiamızın yüzünü fazlasıyla güldürmüştür. Osmaniye’de başarılı olan takımlarımızı ve milli takımlara seçilen sporcularımızı bu nedenle yürekten kutluyorum. Özellikle üstün bir performans sergileyen ve herkesin beğenisini toplayarak, U15 ile U18 Milli Takımına seçilen tek sporcu olan Hakim Taşer’e teşekkür ediyorum. Bizleri ve Diyarbakır hokey camiasının yüzünü güldürdüğü için” dedi.