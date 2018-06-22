Diyarbakırlı kadınlar ‘geleceklerini’ dikiyor

Dileyen kadın, kendine ait iş yeri açıp yanında istihdamı genişletebilecek.

Diyarbakır İş kadınları Derneği (DİKAD) Başkanı Reyhan Aktar tarafından sunulan ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığınca desteklenen SODES projesi olan istihdam garantili konfeksiyon personeli yetiştirme projesi başladı. MEKSA Vakfı kampüsünde bulunan bir bölümde gerçekleştirilen istihdam garantili kursa 20 kadın başvurdu. Kadınlar burada biçki, dikiş-nakış, model üretme, kesme gibi tekstil alanına ait bilgileri öğrenirken, 4 aylık kurs sonunda başarılı olanlar, kentteki tekstil fabrikalarında istihdam edilecek. İsteyen kursiyer de kendine ait iş yeri açarak istihdam alanını genişletebilecek.

Kurs sonunda başarılı olan kadınlar istihdam edilecek

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan usta öğretici Havva Kaval, 10 yıldan beri usta öğretici olarak kurslar verdiğini söyledi. Kurs süresince çok fazla insanla tanıştığını aktaran Kaval, “Amacımız onları sosyal hayata hazırlayıp ekonomik açıdan ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak. Şimdiki kursumuz Diyarbakır İş Kadınları Derneğinin projesini sunduğu SODES projesidir. İstihdam amaçlı tekstil fabrikalarına eleman yetiştiriyoruz. Kursumuz 4 ay sürecek, 20 öğrencimiz bulunuyor. Bu kurs bitiminde fabrikalara stajımız olacak 1 ay boyunca. Ardından çalışmak isteyenler burada istihdam edilecek. Kurs sonucunda, kendini iyi iyi yetiştirmiş kişiler kendi atölyelerini açıp, daha fazla kişiyi istihdam edebilirler. Bu tip kurslar kadınların bakış açılarını değiştirebilir, bunun yanında ev ekonomilerine de katkı sunabilirler. Kadınlar bu kurslarda hem sosyal hem de ekonomik açıdan çok farklılıklar kazandıklarını görecekler” dedi.

Bilgilerine bilgi katıp becerilerini geliştiriyorlar

2 yıllık evli 24 yaşındaki Burcu isimli kursiyer ise, arkadaşının tavsiyesiyle kursa başvurduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Çok güzel zaman geçiriyoruz burada. Hem bilgimize bilgi katıyoruz hem de el becerilerimizi geliştiriyoruz. Dikiş öğreniyoruz, el becerilerimizi geliştirecek şeyler öğreniyoruz. Ön lisans halkla ilişkiler bölümü mezunuyum, bu kurs bizim için altın bir bilezik şu an. Bunun için de güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ben ve arkadaşlarım bu kursa istihdam garantili olduğu için geldim. Kadınlara şöyle bir mesajım var, evde oturmayın hayatın her alanında çalışın.”

22 yaşındaki Rojin Özkan isimli kursiyer de, tekstil ile hiçbir alakasının olmadığını, bir anda kendisini bu kursta gördüğünü söyledi. Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Tekstil ile hiçbir ilgim ve alakam yoktu. Bir anda kendimi bu kursta buldum. İyi ki de bulmuşum çünkü şu an altın bileziğim oluyor. Bu kurs 4 aylık bir kurs, baya bir ilerleme kaydettik. Bu kursların fazlalaştırılması lazım. Çalışmak istiyorum ve kendimi elimden geldiğince geliştirmek istiyorum. Kendime ait bir atölye açıp istihdama da katkı sunmak istiyorum. Bu tür kurslara bütün kadınlarımızın gitmesi lazım, evde oturmaktansa kendimizi geliştirip meslek sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum.”