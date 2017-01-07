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07 Ocak 2017 10:49

Diyarbakırlı kadınlar gençlik ve kültür evinde sanat öğreniyor

Diyarbakırlı kadınlar gençlik ve kültür evinde sanat öğreniyor

07 Ocak 2017 10:49

Diyarbakırlı kadınlar, Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından açılan Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi’ndeki kurslarda el becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.
Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi, kadınların umutlarını gerçeğe dönüştürüyor. Kent genelinde el becerilerini geliştirmek isteyen kadınların uğrak yeri olan Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi’nde açılan gümüş takı tasarım kursuna 30 kadın başvuru yaptı. Sadece kadınların kabul edildiği kursta, unutulmaya yüz tutan Diyarbakır hasırının yapımını öğrenen kursiyerler, daha sonra gümüş işleme dersi alarak çalışmalarını pekiştirme fırsatı buluyor. Yaklaşık 3 yılda kursa gelen ve başarılı olan 10 kadın çeşitli kuyumcularda işe yerleşme fırsatı bulurken, eğitimin sonunda kursiyerlere MEB onaylı sertifikaları veriliyor.
Kursiyerlerden Ayşe Aktay, gümüş takılara merakının olduğunu bu nedenle Diyarbakır Gençlik ve Kültür Evi’nde açılan kursa yazıldığını söyledi. Kursta arkadaş ortamının da çok iyi olduğunu belirten Aktay, “Evde boş oturmak yerine el becerimi geliştirmek için kursa yazıldım. Zaten merakım vardı kurs sayesinde merakımı hobiye dönüştürdüm. Kursun ardından kendime ait küçük bir iş yeri açmak istiyorum. Kurs hocalarımıza bize verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim" dedi.



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