Diyarbakırlı kadınlar gümüşü şekillendirecek

Diyarbakır'da geçtiğimiz ay açılan gümüş işlemeciliği kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüş işleme sanatını en küçük ayrıntısına kadar öğrenmek isteyen kadınlar, kursun ardından açmayı planladıkları iş yerlerinde kadınları istihdam etmeyi amaçlıyor.

Diyarbakır'da MEKSA Vakfı girişimleri ile gümüş işlemeciliği kursu açıldı. DESOB binasının altında bulunan atölyede başlayan kursa, Diyarbakırlı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. El alışkanlığı süresince bakırla işlem yapan kadınlar, kolları sıvadıktan sonra bakırı düzeltmek için makineden geçiriyor. Daha sonra yaptıkları işlemle bakıra şekil veren kadınlar, kendi çizdikleri örnekleri yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Başlarındaki usta öğretici sayesinde gümüş işlemeciliğini en küçük ayrıntısına kadar öğrenecek olan Diyarbakırlı kadınlar, aldıkları eğitimin ardından bir atölyede çalışma ile birlikte kendilerine ait iş yeri açıp, istihdama katkı sunabilecek.

Kadınlar öğrendikten sonra satacak

Kursla ilgili bilgi veren gümüş işlemeciliği eğitmeni Songül Dorakçı, 4 yıldır usta öğretici olarak öğrencilere gümüş işlemeciliğini öğrettiğini söyledi. Dorakçı, “Kuyumculuk teknolojisi ile ilgili her bir ayrıntıyı kursiyerlerimize öğretiyoruz. Kuyumculuk alanında kullanılan makineler, elde kullanılan aletler bütün bunları öğretiyoruz. Şu anda el alışkanlığı kazanılsın diye bakırla kursumuza başlıyoruz. Burada kursiyerlerimiz kendilerinin canlandırdığı ve benim gösterdiğim modelleri, tel çekmeyi, kesmeyi, çivi yöntemini gösteriyorum. Öğreniyorlar 23 kursiyerimizin tamamı da çok iyi. Kurs bittikten sonra kuyumcu atölyelerinde çalışabilirler veya isteyen kendisine ait bir iş yeri açıp istihdam sağlayabilir. Genç kızlarımız, ev hanımlarımız da var onların hepsi istekli ve yetenekli. Kadınların evde oturmalarını çok fazla istemiyorum. Her türlü etkinliğe, her türlü projelere katılmalarını istiyorum. Bir şeyler üretmelerini ürettiklerini paraya çevirmelerini istiyordum” dedi.

“Kadınların ayaklarının üzerinde durması çok önemlidir”

Gümüş işlemeciliği kursuna katılan 3 çocuk annesi Elif Aykaç ise, ev hanımı olduğunu ve bu kursu arkadaşlarının sayesinde duyduğunu söyledi. Aykaç, şöyle devam etti:

“kursa bayağı talep vardı. Gelip görmek istedim, gördükten sonra kaydımı yaptım. Burada tasarım yapıyoruz. Şimdilik bakırdan kolyeler, küpeler ve yüzükler yapıyoruz el becerimizi arttırıyoruz. Bundan sonraki hayalim kendime ait bir iş yeri açmak, kadınlara burada istihdam olanakları sağlamaktır. Çalışma yönünde bayanlara destek olmak istiyorum. Ev hanımları kendilerini soyutlamasınlar, onlar da istediklerinde zaman ayırabilirler bu tür etkinliklere. Çalışmak güzeldir, kadınların ayaklarının üzerinde durması çok önemlidir.”