Diyarbakırlı kadınlar Leyla ve Eylül için haykırdı

Suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen kadınlar, açıklamanın ardından saçlarını keserek durumu protesto etti.

Türkiye, geçtiğimiz ay kaybolan iki kız çocuğunun bulunması için seferber olmuştu. Ankara’da kaybolan Eylül ve Ağrı’da kaybolan Leyla’nın sağ bulunması için yoğun çaba sarf edilmiş fakat 8 yaşındaki Eylül kaybolduktan bir hafta sonra bir elektrik direğinin altına gömülü halde, Leyla ise kaybolduktan 18 gün sonra kaybolduğu köyün yaklaşık 3 kilometre uzağında ölü bulunmuştu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi olayın faillerinin bulunup en ağır cezaya çarptırılması için Diyarbakırlı kadınlar da tek ses oldu. Sosyal medya üzerinden toplanma çağrısı yapan bir grup, Leyla ve Eylül’ün kaçırılıp öldürülmesi olayını protesto etti. Aralarında güzellik uzmanları, memurlar, öğrenciler, STK temsilcilerinin de olduğu grup, bir alışveriş merkezinde toplandı.

“Sesimizi devlet yetkililerine duyurmak istiyoruz”

Dövizler taşıyıp Leyla ve Eylül lehine sloganlar atan grup adına bir açıklama yapan Ceylan Sancar, çocuk istismarına hayır demek ve seslerini devlet yetkililerine duyurmak için toplandıklarını söyledi. Kendileri gibi sesini duyurmak isteyen milyonların olduğunu bildiklerini kaydeden Sancar, şöyle devam etti:

“Tüm bu insanlar adına seslenmek istiyoruz, ta ki sesimizi devlet yetkililerinin duyması ve konunun meclis gündemine gelmesine kadar bu sesi arttıracağız. Bizlerin devlet yetkililerin talepleri var, bir sapkın düşünceli bu yaratıkların bu insanlık suçunu işlememeleri için, caydırıcı ve kamuoyu vicdanını rahatlatıcı indirimden muaf bir ceza sistemi istiyoruz. İki çocuklarımızın ve ailelerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi için gerek ailelerimize, gerek de çocuklarımıza yönelik toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Ailelerimizin kapı kapı gezilip bilinçlendirilmelerini sağlayacak sosyal projeler artık hayata geçirilmelidir. Çocuklarımız iççin eğitim müfredatına bu konu alınarak rehberlik öğretmenleri tarafından bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Bizler bu konunun hiçbir siyasal çatışma içerisine girmeden herkesin elini taşın altına koymasını istiyoruz. Şu an birlik olma zamanı. Bu acı hepimizin acısı, bu mevzu hepimizin mevzusu. Parti ayırmadan tüm devlet yetkililerinden meclis çalışmaya başladığında bu alanda atılması gereken tüm adımların atılmasını istiyoruz.”

Kadınlar kız çocukları için saçlarını kesti

Öte yandan açıklamaya katılan bir grup kadın, kaçırılan kız çocuklarına dikkat çekmek için saçlarından bir tutam kesti. Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneği Diyarbakır İl Başkanı Nihal Banu Karaca’nın başlattığı akımın ardından kadınlar kestikleri bu saçı, Leyla ve Eylül’ün resimlerinin bulunduğu pankartın önüne bıraktı. Bir süre burada slogan atan grup, daha sonra dışarıya çıkarak yoldan geçen vatandaşlara seslendi. Vatandaşlar da gruba alkışlarla destek verdi.