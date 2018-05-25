Diyarbakırlı kadınlar sahabe mezarının örtülerini elleriyle yaptı

Süleyman Camii içerisinde yer alan 27 sahabe türbesindeki örtüler değiştirildi. Anneler tarafından Kabe’dekiyle aynı teknikle yapılmış puşideler, tekbir ve salavatlar eşliğinde giydirildi.

Tarihi Hz. Süleyman Camii içerisinde yer alan 27 sahabe türbesindeki örtüler değiştirildi. Diyarbakır’ın Fethi Haftası kapsamında Yenişehir Olgunlaşma Enstitüsü usta öğretici ile eğitmenlerden oluşan 10 kişilik bir ekip tarafından 2,5 aylık bir zaman diliminde bitirilen örtüler, Kabe’de kullanılan puşideler ile aynı teknikle ve kumaşla yapıldı. Kadife kumaştan kullanılan örtüler gergefe gerilerek “Maraş işi” tekniği kullanıldı. Büyük bir emek ve çabayla hazırlanan örtüler Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Burhan İşliyen ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikle değiştirildi.

Salavat ve tekbirler eşliğinde değiştirildi

Örtülerin değişimi öncesi İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından dualar okundu. Duaların ardından protokol tarafından salavat ve tekbirlerle eski örtü özenle alınıp yerine yeni örtü serildi. Değiştirme işleminin tamamlanmasının ardından konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, kentin manevi yönüyle anılması için büyük çaba ve gayret sarf etmek gerektiğini vurguladı. Kartal, "Diyarbakır Hazreti Ömer döneminde 27 Mayıs 639 yılında fethedildi. Bugün fetih haftası etkinlikleri kapsamında buranın fethi sırasında şehit düşen 27 şehit sahabe adına türbe örtülerini yeniledik. Bu normalde 10 ay sürecek bir işti ama Diyarbakırlı kadınların, ablaların gayretleri sayesinde 10 aylık işi 2,5 ayda bugüne yetiştirdiler. Bugün dualar, salavatlar ve tekbirler eşliğinde hep beraber türbe örtülerimizi serdik. Bu şehrimizin bu yönüyle ortaya çıkarılması özellikle sadece bu 27 şehit sahabemiz değil 540 sahabemiz meftun burada. Bunlarla, peygamber kabirleriyle anılması, terörle ve diğer kötülüklerle anılmaması için gerçekten çok büyük gayret sarf etmemiz gerekiyor" dedi.

"Bir emek ürünü, göz nuru"

Sandukaların üstüne örtülen örtülerin tamamen el yapımı olduğunun altını çizen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal şunları söyledi:

"Tamamen el yapımı ve nakışlar tek tek işleniyor. Maraş usulü dediğimiz çok tafsilatlı bir işi var. Bunun için ayrı bir ekipman, ayrı bir tezgah kurulması gerekiyor. Bunların hepsi çok kapsamlı bir çalışmaydı. Tek tek her nakış yapılıyor, her nakış bir dakikada yapılacak şekilde. Kadınlar, ablalar gece 2’lere kadar çalıştılar. Çok büyük bir emek ürünü, göz nuru. Biliyorsunuz Selahaddin Eyyübi Kudüs’ü fethettikten sonra Diyarbakır’dan götürdüğü gül suları ile mihrabı yıkamıştır. Aynı şekilde Diyarbakırlı annelerimiz, ablalarımız bugün de Peygamber efendimizin sahabelerine, onun torunlarına sahip çıkmaktadır. Biz de bundan sonra inşallah bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Bundan sonraki hedefimiz Eğil’deki peygamber kabirlerinin üzerindeki örtülerin aynı şekilde değiştirilmesidir."