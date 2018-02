Diyarbakırlı kadınlar tiyatroda buluştu

Etkinliğe katılan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu Kurucusu, Yazarı ve Yönetmeni Ümmiye Koçak, Diyarbakır ile ilgili önyargıların artık kırılması gerektiğinin altını çizdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla’nın eşi Lütfiye Atilla ve belediye birim başkanları da katıldı. Kadınlar tarafından büyük bir ilgi gören etkinlikte Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu bir tiyatro gösterimi yaptı.

“Şimdi kucaklaşma zamanı artık”

Diyarbakır’a il defa gelmediklerini belirten Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu Kurucusu, Yazarı ve Yönetmeni Ümmiye Koçak, “Tadı damağımızda kalmıştı. Gittiğimiz her yerde anlatıyorduk. Herkes Diyarbakır’ı sıcak bilir, karpuzu çok meşhur ama sadece karpuzu değil insanları da çok sıcak. Burası gerçekten müthiş bir yer. İnsanlar çok önyargılı doğuya karşı ama benim çok canım acıyor. Hiç söylenildiği gibi değil o kadar güzel ki. Burada krallar gibi ağırlanıyoruz çünkü önceden gelmiştik biz buraya gezmiştik. Şimdi yeni geldik ama yine de çok heyecanlıyım. Tek üzüldüğüm konu ne olur buradaki önyargılar kırılsın. Bizim ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi her yeri cennet gibi. Burası da aynı öyle. İnsanlar sıcacık. Üzülecek hiçbir şey yok. Burası o kadar güzel ki, insanları o kadar sıcak ki ne olur şu önyargılarımızı bir kıralım. Kucaklaşalım. Tam kucaklaşma zamanı şimdi. Çekinmeyin, çekinecek hiçbir şey yok. Korkacak hiçbir şey yok, her şey süper. İnsanın insanca değer verildiği yerlerden bir tanesi” dedi.