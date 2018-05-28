Diyarbakırlı kadınlar yasal haklarını öğreniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde KADEM Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen bir seminerle kadınlara yasal hakları anlatıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminere KADEM İl Başkanı Op. Dr. Özlem Vuran’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Reşat Merttir de katıldı ve kadınların sorularını yanıtladı. Seminerde kadınlara sosyal destekler kapsamında yer alan eğitim, sağlık, aile ve ev yardımları ile şehit ve gazi yakınlarına sağlanan indirimler, iş kurma destekleri ve işsizlik yardımı gibi konularda izlenecek yollar hakkında bilgi verildi.

“Bugüne kadar 3 bin kadına ulaşıldı”

Yasal olarak kadınları koruyan birçok düzenlemenin mevcut olduğunu ve kadınların bu düzenlemelerin çoğundan habersiz olduğunu belirten KADEM İl Başkanı Op. Dr. Özlem Vuran, şunları kaydetti:

“Bu yönde bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kadınlara izlemeleri gereken yollar ve devletin sunduğu imkanlar hakkında bilgi veriyoruz. Böylece birçok kadınımızın yaşadığı mağduriyetlerin çözümüne katkıda bulunuyoruz. KADEM olarak bugüne kadar 3 bin kadına ulaştık. Bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyoruz.”