Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 15:28

Diyarbakırlı kadınlar yasal haklarını öğreniyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından kadınlara yasal haklarıyla ilgili bir seminer verildi.

Diyarbakırlı kadınlar yasal haklarını öğreniyor

28 Mayıs 2018 15:28


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde KADEM Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen bir seminerle kadınlara yasal hakları anlatıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminere KADEM İl Başkanı Op. Dr. Özlem Vuran’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Reşat Merttir de katıldı ve kadınların sorularını yanıtladı. Seminerde kadınlara sosyal destekler kapsamında yer alan eğitim, sağlık, aile ve ev yardımları ile şehit ve gazi yakınlarına sağlanan indirimler, iş kurma destekleri ve işsizlik yardımı gibi konularda izlenecek yollar hakkında bilgi verildi.



“Bugüne kadar 3 bin kadına ulaşıldı”


Yasal olarak kadınları koruyan birçok düzenlemenin mevcut olduğunu ve kadınların bu düzenlemelerin çoğundan habersiz olduğunu belirten KADEM İl Başkanı Op. Dr. Özlem Vuran, şunları kaydetti:


“Bu yönde bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kadınlara izlemeleri gereken yollar ve devletin sunduğu imkanlar hakkında bilgi veriyoruz. Böylece birçok kadınımızın yaşadığı mağduriyetlerin çözümüne katkıda bulunuyoruz. KADEM olarak bugüne kadar 3 bin kadına ulaştık. Bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyoruz.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
30
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç