Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 14:44

Diyarbakırlı karateciler madalya ile döndü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası’nda Diyarbakırlı üç karateci madalya ile döndü.

Diyarbakırlı karateciler madalya ile döndü

06 Eylül 2018 14:44


Karadeniz ile Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeleri bir araya getiren Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası yoğun bir katılımla düzenlendi. Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen şampiyonada beş ülkeden 1004 erkek, 849 bayan sporcu mücadele etti. Fatsa Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen organizasyonda Diyarbakır adına müsabakalara katılan, Nazlı Bozkurt, Muhammed Yusuf Yazar ve Sevda Artuk madalya elde etti.


Fatsa 75. Yıl Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda madalyalar minik, yıldız, ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde dağıtıldı. Diyarbakırlı sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç