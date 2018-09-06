Diyarbakırlı karateciler madalya ile döndü

Karadeniz ile Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeleri bir araya getiren Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Uluslararası Karate Şampiyonası yoğun bir katılımla düzenlendi. Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen şampiyonada beş ülkeden 1004 erkek, 849 bayan sporcu mücadele etti. Fatsa Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen organizasyonda Diyarbakır adına müsabakalara katılan, Nazlı Bozkurt, Muhammed Yusuf Yazar ve Sevda Artuk madalya elde etti.

Fatsa 75. Yıl Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda madalyalar minik, yıldız, ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde dağıtıldı. Diyarbakırlı sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.