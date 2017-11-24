Diyarbakırlı karateciler milli takım kampına çağrıldı

Kocaeli’nde bugün başlayıp Pazar günü sona erecek olan Türkiye Karate şampiyonası ve Milli Takım Avrupa Seçmeleri’ne hazırlanan sporcular günde çift idman yapıyor. Şampiyonaya katılacak olan Sevda Artık ise Diyarbakır’da çalışarak şampiyonaya hazırlandı. Karate Milli takım Antrenörü Ahmet Yazar, “Sporcularımız gerek Sakarya’da gerek Diyarbakır’da yoğun bir tempo içerisinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İnşallah Kocaeli’de bir veya birden fazla Diyarbekirsporlu sporcumuzu milli takıma verip oradan Avrupa Şampiyonası’na sporcu göndermek ve yeni şampiyonluklar elde etmek olacaktır” dedi.

Diyarbekirspor karate antrenörü Ayşe Meryem Yazar ise iyi bir çalışma programı ile şampiyonaya hazırlandıklarını ifade ederek hedeflerinin başarılı sonuçlarla dönmek olduğunu ifade etti.