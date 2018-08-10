Diyarbakırlı karatecilerden büyük başarı

Diyarbekirspor Kulübü sporcuları, son 15 günde yapılan ve toplam 36 ülkeden 2 bin 140 sporcunun katıldığı 3 turnuvadan da madalya almayı başardı. 12-15 temmuz arasında yapılan Uluslararası İstanbul Turkish Open Karate Turnuvası’na 3 sporcu ile katılan kulüp buradan 1 altın bir de bronz madalya ile döndü. Daha sonra 18-22 temmuz tarihleri arasında Denizli’de yapılan Uluslararası Dekai-Do Karate Turnuvası’na 8 sporcu gönderen kulüp buradan da 2 bronz madalya ve bir de takım halinde 3.’lük kupası ile döndü. Son olarak 27-29 temmuz tarihlerinde Çanakkale Troıa Uluslararası Karate Şampiyonası’na giden 3 sporcu, buradan da 4 madalya ile döndü.

36 ülkeden 2 bin 140 sporcu katıldı

Elde ettikleri başarılar ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Karate İl Temsilcisi ve antrenör Ahmet Yazar, 12-15 temmuz arasında İstanbul’da yapılan Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası’na 27 ülkeden bin 320 sporcunun katıldığını söyledi. Kendilerinin de şampiyonaya 3 sporcu ile katıldıklarını belirten Yazar, “Buradan 1 altın bir de bronz madalya aldık. Hemen ardından 18-22 temmuz tarihleri arasında Denizli’de yapılan Uluslararası Dekai-Do Karate Turnuvası’na ise 8 sporcu ile katıldık, 4 bronz madalya aldık ve takım halinde yıldız bayan takımı 3.’lük kupası aldı. Bir hafta sonra Çanakkale’de yapılan Uluslararası Troıa Karate Turnuvası’nda 3 sporcu ile 4 madalya kazandık. Sena Kızılaslan 2 altın madalya, Muhammed Yusuf Yazar gümüş, Enes Kızıl ise bronz madalya aldı. İstanbul’daki turnuvada 27 ülkeden bin 320 sporcu, Denizli’deki turnuvada 5 ülkeden 900 sporcu ve Çanakkale’deki turnuvada ise 4 ülke 920 sporcu yer aldı. 15 gün içinde 3 şampiyonada 8 madalya aldık, 2 de kupa kazandık” dedi.

İlk defa yarıştığı kiloda birinci oldu

Katıldığı yarışmalarda iki altın madalya alan Sena Kızılaslan, karate sporunu 4 yıldır büyük bir zevkle yaptığını söyledi. Kızılaslan, şöyle devam etti:

“İstanbul’da yapılan Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası’nda takım halinde birinci olduk. Hemen ardından Denizli’de yapılan turnuvada 3. olduk. Ardından Çanakkale’de 47 kilogramda birinci oldum. İlk defa yarıştığım büyükler bayanlarda 48 kilogramda yine birinci oldum. Sık maçlar bizler için çok iyi oluyor. Batıya göre daha az maç yapıyoruz, deneyim kazanıyoruz. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak. Ardından 11. ayda seçmeler olacak, hedefim seçmelerde başarılı olup ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.”

Katıldığı maçlarda bir 2.’lik bir de 3.’lük alan Muhammed Yusuf Yazar da, İstanbul’da yapılan Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası’nda 3. turda elendiğini söyledi. Yazar, “Bir hafta Denizli’deki şampiyonada bireysel ve takım halinde 3.’lük yakaladık. Bir hafta sonra Çanakkale’deki maçlarda 2. oldum. Bundan sonraki hedefim 11. ayda yapılacak olan Türkiye Karate Şampiyonası’na katılmak için seçmelerde başarılı olmak” diye konuştu.