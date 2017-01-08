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08 Ocak 2017 10:51

Diyarbakırlı kardeşler Halep için şiir yazdı

Diyarbakırlı kardeşler Halep için şiir yazdı

08 Ocak 2017 10:51

Diyarbakırlı kız kardeşlerin Suriye’nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla yazdığı şiirler yürekleri dağladı.
Diyarbakır’da Halep’te yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek isteyen Şeyma (16) ile ablası Beyda Yıldırım (21), üzüntülerini şiir yazarak dile getirdi. Kız kardeşlerin yazdığı şiirler yürekleri dağladı. Şeyma Yıldırım, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Dışarıdaki Suriyeli göçmenleri gördüğünde hissettiklerinin anlatılamayacak kadar büyük olduğunu ifade eden Yıldırım, “Her şeyimi onlara vermek istiyorum. Elimden gelirse yaşadığım evi onlarla paylaşmak isterim. Ama bir tane değil iki tane değil. Elimde imkan yok. Sadece dua edebiliyorum” dedi.
Halep’te yaşananları her gün haberlerde gördüklerini kaydeden Beyda Yıldırım ise, “Anaların ağladığını, babaların ne kadar perişan olduğunu görüyoruz. Diyarbakır’a göç eden Suriyelilerin bazen gecenin bir yarısı sokakta kaldıklarını görüyoruz. Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Zaten dua müminin silahı” diye konuştu.
Şeyma Yıldırım’ın okuduğu şiir şöyle:
“Sen çaresiz kullarının yegane çaresisin/Bikes kalmış mahlukatın sahibisin, kesisin/Yürek yakan yakarışta sedasısın, sesisin/Duy Halep’te feryatları yardım eyle Allah’ım/Müslüman barındıran şehri yaptılar hurda/ Minnacık kuzuları teslim ettiler kurda/Bu günahkar yüreğimle duam olur da/Kabul olursa sen duy beni Allah’ım/Musallat eyle zalime ebabil kuşlarını/Yık bütün planlarını, çirkef buluşlarını/Her kim ki boş bıraktıysa anne avuçlarını/Kahhar ismin hürmetine sen kahreyle Allah’ım/Dik ebrehe misali azametli filleri/Taşa çevir Yarabbi Kur’an yırtan elleri/ Zalime taraf tutan gönülleri, dilleri/Cehennem ateşinde küle çevir Allah’ım.”



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