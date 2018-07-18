Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 16:23

Diyarbakırlı kick boksçulardan 20 madalya

Diyarbakırlı Kick Bokçular, Elazığ’da gerçekleşen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 20 madalya ile döndü.

Diyarbakırlı kick boksçulardan 20 madalya

18 Temmuz 2018 16:23


Elazığ’da 3-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Diyarbakırlı sporcular, önemli derecelerle döndü. 9 gün süren müsabakalarda Diyarbakırlı sporcular 2 altın, 6 gümüş ve 12 bronz madalya elde etti. Kick boks milli takım antrenörü İbrahim Ufuk Ertaş, Elazığ’da gerçekleşen müsabakalarda çok önemli derecelerle döndüklerini söyledi. Ertaş, “Çok sayıda sporcunun yer aldığı ve büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda Diyarbakır olarak önemli dereceler elde ettik. Çok mutlu ve gururluyuz. Altın, gümüş ve bronz olarak toplam 20 madalya elde ettik. Bu müsabakalarda başarılı olan iki sporcumuz da Avrupa Şampiyonasında Diyarbakır’ı temsil etme hakkını elde etmiştir” dedi.


Erdaş, kendilerine büyük destek veren ve elde edilen derecelere katkı sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir’e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç