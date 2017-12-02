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02 Aralık 2017 13:02

Diyarbakırlı milli sporcu madalya peşinde

Diyarbakırlı sporcu Cihan Özkaya, 11.

Diyarbakırlı milli sporcu madalya peşinde

02 Aralık 2017 13:02

Büyükler Dünya Kurash Şampiyonası’nda Diyarbakır’ı temsil edecek. İstanbul Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksinde bugün start alacak ve iki gün sürecek müsabakalarda 44 ülkeden 460 sporcu mücadele edecek.


Önemli sporcuların yer alacağı şampiyonada Diyarbakırlı sporcu Cihan Özkaya Türkiye’yi ve Diyarbakır’ı 60 kiloda temsil edecek. Diyarbakırlı olan ve milli takım antrenörlüğü görevini yürüten Osman Gökcül, iki gün sürecek şampiyonada Cihan Özkaya’nın başarılı bir sonuca imza atacağına yürekten inandığını söyledi. Gökcül, “Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Cihan’ın durumu çok iyi. İnşallah iki gün sürecek müsabakada hem ülkemizi hem de Diyarbakır’ımızı sevindirecek bir dereceye imza atar” dedi.


Gökcül, kendilerine her türlü desteği veren ve her zaman yanlarında olan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’a, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir’e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.


Diyarbakırlı sporcu Cihan Özkaya da İstanbul Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksinde yapılacak müsabakalarda madalya elde etmek için mücadele edeceğini belirtti. Özkaya, “Hedefim madalya almaktır. İnşallah hedefime ulaşır hem ülkeme madalya kazandırırım hem de bana inanları mutlu ederim” diye konuştu.




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