Diyarbakırlı şampiyon karateciler madalyalarını aldı

Rize'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Diyarbakırlı karateciler Sena Kızılaslan, Amine Akçakmak ile Ece Erdoğan dereceye giren isimler oldu.

Rize Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonasında toplam 33 dalda madalyalar sahiplerini buldu. Rize Yenişehir spor salonunun ev sahipliği yaptığı şampiyonada 49 ilden 791 erkek, 588 kadın sporcu mücadele etti. Şampiyonada Diyarbakırlı karateciler Sena Kızılaslan, Amine Akçakmak ile Ece Erdoğan dereceye giren isimler oldu. Sena, Amine ve Ece, Avrupa Karate Şampiyonasının milli takım seçme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Şampiyonanın ardından yapılacak seçme müsabakalarında, 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Danimarka'nın Aalborg kentinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonasının milli takım kadrosu belirlenecek.