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17 Mayıs 2018 16:05

Diyarbakırlı Serpil Yılmaz Antalya’da Ak Parti aday adayı oldu

Diyarbakırlı emekli öğretmen Serpil Yılmaz, Antalya’dan Ak Parti aday adayı oldu.

Diyarbakırlı Serpil Yılmaz Antalya’da Ak Parti aday adayı oldu

17 Mayıs 2018 16:05

Çocuklarının eğitimi nedeniyle Antalya’ya yerleşen Yılmaz, eski Ak Parti Antalya ekonomi işleri başkanlığı ve il kadın kolları başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.


Öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulunan Serpil Yılmaz, milletvekilinin ulaşılabilir olması gerektiğini savunuyor. Yılmaz aday olması halinde başta ulaşılabilir milletvekili modeli projesi olmak üzere, diğer projelerini açıkladı. Yılmaz, "Milletvekilliği, milletin derdini dinleme ve çözmeye dayalı olan bir sorumluluk makamıdır. Milletin ulaşabileceği bir yaşam sürülmesi gerekmektedir. Bu amaçla alışılagelmiş vekil anlayışıyla değil, halkın sorunlarını çözmeye kendisini adamış bir nefer olmak istiyorum. Şayet partim beni göreve layık görür de aday olursam, Antalya merkezde bir ofis kiralayacağım. Allah nasip eder de seçilirsem de, bu ofisi halk irtibat ofisi yapacağım. Haftanın bir gününü muhakkak halk gününe ayıracağım. Her ay en az bir günümü de muhakkak ilçelerdeki insanların sorunlarına ayıracağım. Tabanla tavan arasında oluşturmayı planladığım tampon ile, demokrasinin işleyişine katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum. Seçilmiş bölgelerde hayvancılık organize geliştirme bölgesi kurulmasını hedefliyorum. En modern yemleme, beslenme ve diğer hayvanların girişini temin edecek entegre tesislerini de içine alan çok geniş kapsamlı bir yatırım projesi olacağını düşünüyorum. Yine Antalya’ya yakışır ‘Sanat Sokağı’ projesi ile, içinde kütüphanelerin, kültür kafelerinin bulunduğu kültür sanat sokağı oluşturmak, gençlerin ve yeni yeteneklerin kendisini gösterebileceği bir yaşam alanı sunmak istiyorum” diye konuştu.




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