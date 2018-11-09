Diyarbakırlı sporcu Merve Kalemli, Avrupa virajında

Diyarbakırlı sporcu Merve Kalemli, Antalya'da gerçekleşecek Avrupa Muaythai Federasyonu Uluslararası Antalya Kupası'nda mücadele edecek.

Antalya'da 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda, Merve Kalemli hem Diyarbakır'ı hem de ay-yıldızlı formayı temsil edecek. Milli takım adına mindere çıkacak olan Kalemli, 45 kiloda yarışacak. Kick boks, tekvando ve muaythai branşlarında çok önemli sporcular yetiştiren milli antrenör İbrahim Ufuk Ertaş, Antalya'da gerçekleşecek Avrupa Muaythai Federasyonu Uluslararası Antalya Kupası'nda, madalya beklediklerini söyledi. Ertaş, Merve'nin çok yoğun bir şekilde çalıştığını ve ortaya koyduğu performansın oldukça iyi oyduğunu belirtti. Ertaş, Diyarbakır'da gerçekleşen antrenmanların sonuna geldiklerini ve hafta sonunda sporcusunun müsabakanın yapılacağı Antalya'ya gideceğini kaydetti. Ertaş, uzun ve yorucu bir çalışmanın sonuna geldiklerini belirterek, “Merve ile çok önemli antrenmanlara imza attık. Üst düzey sporcuların gerçekleştirdiği bir çalışma programına imza attık. Şu ana kadar her şey sorunsuz bir şekilde gitti. Sporcumun ortaya koyduğu performans, Antalya'da gerçekleşecek şampiyona için beni umutlandırdı. Umudumuz ve inancımız Merve'nin Avrupa'nın en iyi sporcularının yer aldığı şampiyonada madalya alması yönündedir. Bu anlamda sporcuma çok güveniyorum” dedi.

Kendilerini büyük destek veren ve her zaman yanlarında olan yetkililere de teşekkür ettiğini ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

“Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumali Atilla'nın her zaman desteğini gördük. Sporcularımıza önemli katkılar sundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Demir de yardımlarını bizden hiçbir zaman esirgemedi. Bu nedenle ikisine çok teşekkür ediyorum.”