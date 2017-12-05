Diyarbakırlı sporcudan bronz madalya

Büyükler Dünya Kurash Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Diyarbakırlı Milli Takım Antrenörü Osman Gökcül, İstanbul’da önemli bir başarıya imza atıldığını vurguladı. Gökcül, “Cihan’la çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Hazırlık döneminde Cihan’ın ortaya koyduğu performans bizi şampiyona öncesinde umutlandırmıştı. Umudumuzun ve beklentilerimizin karşılığını da aldık. Sporcumuz yüzümüzü kara çıkarmadı ve 11. Büyükler Dünya Kurash Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti. Cihan’ı elde ettiği dereceden dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İstanbul Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksinde sona eren ve iki gün süren müsabakalara, 44 ülkeden 460 sporcu katıldığını belirten Gökcül, “Büyük bir katılımın olduğu müsabakalarda elde edilen derece çok önemlidir. Ayrıca bize destek olan ve her zaman yanımızda olan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’a, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.