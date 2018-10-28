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Diyarbakırlı yazardan imza günü

Diyarbakırlı yazar Cevher Sönmez, ilk imza gününü gerçekleştirdi.


Diyarbakırlı yazar Cevher Sönmez, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de bulunan D&R mağazası önünde sevenleriyle buluştu. "Mutluluğun pin kodu: Aile olmak" adlı kitabı için düzenlenen imza gününe katılan Cevher, bu etkinliği memleketinde düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Diyarbakır'da okuryazar oranının ciddi anlamda arttığını kaydeden Sönmez'in kitabını imzalatmak için sıraya giren hayranları uzun kuyruklar oluşturdu.

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