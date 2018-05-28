Diyarbakırlılardan Ramazan etkinliğine yoğun ilgi

Yenişehir Belediyesinin Dağkapı Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri sürüyor. Etkinliğe, dün Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklar da katıldı. Çocuklar, animasyon gösterileri ve Hacivat-Karagöz gösterileri ile doyasıya eğlendi. Animasyon gösterilerinin ardından tasavvuf musikisinin en önemli isimlerinden kabul edilen Sami Savni Özer sahneye çıktı. Özer, güçlü sesi ve özgün yorumu ile Diyarbakırlılara güzel bir Ramazan gecesi yaşattı. Özer, Diyarbakır’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yenişehir Belediyesi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’a teşekkür etti.