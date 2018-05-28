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28 Mayıs 2018 11:27

Diyarbakırlılardan Ramazan etkinliğine yoğun ilgi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Ramazan ayı boyunca Dağkapı Meydanı’nda düzenlediği etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Diyarbakırlılardan Ramazan etkinliğine yoğun ilgi

28 Mayıs 2018 11:27


Yenişehir Belediyesinin Dağkapı Meydanı’nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri sürüyor. Etkinliğe, dün Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocuklar da katıldı. Çocuklar, animasyon gösterileri ve Hacivat-Karagöz gösterileri ile doyasıya eğlendi. Animasyon gösterilerinin ardından tasavvuf musikisinin en önemli isimlerinden kabul edilen Sami Savni Özer sahneye çıktı. Özer, güçlü sesi ve özgün yorumu ile Diyarbakırlılara güzel bir Ramazan gecesi yaşattı. Özer, Diyarbakır’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yenişehir Belediyesi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’a teşekkür etti.




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