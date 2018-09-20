Diyarbakırspor'dan efsane başkana forma

Amatör Futbol Ligi Takımlarından Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Şehmus Akyıl'ın ziyaretleri devam ediyor. Akyıl, Diyarbakırspor'a şampiyonluklar yaşatan ve önemli başarılar kazandıran Abdurrahman Yakut'la bir araya geldi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Abdurrahman Yakut, deneyimlerini ve yaşadıkları önemli anları Akyıl'a anlattı. Neler yapılması gereken konularda da bilgi veren Yakut, “Gerçek Diyarbakırspor'un yaşatılması herkes gibi beni de mutlu ediyor. İnşallah Şehmus kardeşimiz, doğru işler yaparak, bu kulübümüzün yaşadığı sorunlardan arınmasını sağlar. Elbette ki gönlüm sizinle olacak. Çünkü bu kulüpte büyük emeklerimiz ve mazimiz var. Bu nedenle bilgi ve birikimlerimizle her zaman sizlerle olacağız. Çıktığınız bu yolda sizlere ve arkadaşlarınıza başarılar diliyorum” dedi.

Şehmus Akyıl da gerçekleştirdikleri ziyaretin önemli ve anlamlı olduğuna değendi. Diyarbakır'daki spor camiasının en önemli bir ismiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Akyıl, “Abdurrahman bey Diyarbakırspor'a önemli başarılar kazandırdı. İki defa şampiyonluk yaşattı. Elde edilen büyük başarılar onun döneminde gerçekleşti. Bilgi ve deneyimleri çok fazla olan bir isimle bir arada olmak, beni çok gururlandırdı. İnşallah çıktığımız bu yolda Başkanımız deneyimlerini bizlere aktarmaya devam eder ve desteklerini sunar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şehmus Akyıl, Abdurrahman Yakut'un isminin yazılı 21 numaralı Diyarbakırspor formayı armağan etti.