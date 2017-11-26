Diyarbekirspor, 90 dakikada teslim oldu

Lig 2. Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor, Turgutluspor’a sahasında 1-0 mağlup oldu.

Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan ve çok sayıda taraftarın takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 90.dakikasında Turgutluspor öne geçti. Bu dakikada ani gelişen atakta, Yaşar Yılmaz topu kalecinin üzerinde aşırtarak ağlara yolladı ve karşılaşma Turgutluspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yer: S.S Tesisleri

Hakemler: Serkan Önsal (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx), Çağlar Öztürk (xx)

Diyarbekirspor: İhsan Turgut Kırveli (xx), Emre Tosun (xx), Mustafa Aydoğdu (xx), Ercüment Balıkcı (xx), Yakup Alkan (xx (Dk. 77 Aykut Çift x)), Arda Havar (xx) (Dk. 85 Umut Dilek ?), Gökhan Çıra (xx) (Dk.73 Fatih Ergen x), Abdullah Çetin (xx), Emrah Kiraz (xx), Vedat Budak (xx), Osman Bayrak (xx)

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman (xx), Yaşar Yılmaz (xxx), Efşan Geçgin (xx), Mustafa Özgen (xx), Kadir Torbacı (xx) (Dk. 90 Rıdvan Coşkun?), Fatih Somuncu (xx), Aziz Ceylan (xx) (Dk. 85 Abdullah Berkay Velivar ?), Ferdi Başoda (xxx), Ramazan Altıntepe (xx) (Dk. 82 Fatih Üsküplü ?), Muhammed Can (xx), Oğuz Yıldırım (xx)

Sarı kartlar: Dk. 13 Muhammed Can, Dk. 66 Oğuz Yıldırım, Dk. 74Aziz Ceylan (Turgutluspor), Dk. 66 Emre Tosun, Dk.72 Osman Bayrak, Dk. 90 Vedat Budak (Diyarbekirspor)

Gol: Dk. 90 Yaşar Yılmaz (Turgutluspor)