İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbekirspor dayanıklılık antrenmanı yaptı

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta şampiyonluk hedefi belirleyen ve 9 puanla ikinci sırada yer alan Diyarbekirspor, koşu testi ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirdi.


Teknik direktör İskender Eroğlu nezaretinde gerçekleşen koşu testi ve dayanıklılık idmanı hem yorucu hem de keyifli gerçekleşti. Sabah gerçekleşen ve teknik direktör Eroğlu'nun futbolcularıyla tek tek ilgilendiği çalışma yaklaşık 2 saat sürdü. Akşam idmanında ise Diyarbekirspor kondisyon ağırlıklı bir idman gerçekleşti. Bu çalışmada futbolcuların bir hayli yorgun düştükleri gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.