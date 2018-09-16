Diyarbekirspor evinde 3 puanı aldı

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Halide Edip Adıvarspor'u sahasında 3-0'lık sonuçla mağlup etti.

Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmanın, 32. dakikasında ani gelişen Diyarbekirspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Umut yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 47. dakikada Umut Dilek'in kafayla ceza alanına çevirdiği topu Mustafa uygun durumda kaleciye nişanladı. Halide Edip Adıvarspor atağı ani Diyarbekirspor atağına dönüştü. Ahmet'in savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanına giren Mustafa yerden vuruşla farkı 2'ye çıkardı. Diyarbekirspor, 69.dakikada skoru 3-0 yaptı. Sağ kanattan ceza alanına giren Erman, nefis bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlara yolladı: 3-0.

Karşılaşmanın kalan dakikalarından başka gol olmayınca Diyarbekirspor, Halide Edip Adıvarspor engellini 3-0'lık sonuçla geçerek, ligdeki puanını 6'ya çıkardı.

Yer: S. S Tesisleri

Hakemler: Ahmet Balkan, Mutlu Çiğdem, Mert Baykal

Diyarbekirspor: Ali Alper Doğan, Erman Taşkın, Gökhan Köseoğlu, Saffet Gurur Yazar, Emre Tosun, Sedat Dursun (Dk. 88 Selman Sevinç ?), Ahmet Özer, Gökhan Ünver (Dk. 56 Özgür Kedikli), Mustafa Aydoğdu, Tuğay Adamcıl (Dk. 71 Tolga Şahin), Umut Dilek

Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Evren Horozal, Metehan Yatkın (Dk. 84 Muhammed Raşit Şahingöz ?), Habib Uzun (Dk. 72 Kubilay Serbest), Hüseyin Afkan, Emre Turan, Arda Kürşat Kaya (Dk. 63 Batuhan Kayıkçı), İbrahim Necipoğlu, Cihan Saydam, Gökhan Dincer, Hakan Ateş

Goller: Dk. 32 Umut Dilek, Dk. 62 Mustafa Aydoğdu, Dk. 69 Erman Taşkın (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Gökhan Ünver, Dk. 81 Özgür Kedikli (Diyarbekirspor), Dk. 67 Hakan Ateş, Dk. 89 Gökhan Dincer (Halide Edip Advarspor)

Kırmızı kart: Dk. 45 Cihan Saydam (Halide Edip Adıvarspor)