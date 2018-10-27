Diyarbekirspor farklı kazandı

Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, lig ikincisi Kocaelispor'u sahasında 3-0'lık sonuçla mağlup etti. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmaya Diyarbekirspor, "Sağlığımız İçin Sağlıkta Şiddete Hayır" pankartı ile çıktı. Maçı Kocaeli'nden gelen yaklaşık 50 kişilik Kocaelispor taraftar, daha önce Kocaeli'nde görev yapmış olan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Kocaeli milletvekili ve eski bakan Fikri Işık da izledi.

Diyarbekirspor 8. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan ceza alanına giren Mustafa'nın yerden sert ortasında Kemal Can ters vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Diyarbekirspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Diyarbekirspor, 50. dakikada durumu 2-0 yaptı. Bu dakikada ceza alanına giren Fikret'in vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi. Topu iyi takip eden Özgür'un muhteşem vuruşunda top ağlara gönderdi. Diyarbekirspor, 63.dakikada skoru 3-0'a taşıdı. Ceza alanı içinde oluşan karambolde boşta kalan topu Aykut sert vuruşla ağlara yolladı. Karşılaşma Diyarbekirspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabakada Diyarbekirsporlu taraftarlar, uzun süre "Sahipsiz memleket" ve "bu büyük taraftara büyük stat yakışır" tezahüratlarını yaparak maçların yeni stada alınmasını istedi.

Yer: S. S Tesisleri

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Mikail Can, Halit Karacabay

Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Saffet Gurur Yazar, Emre Tosun, Özgür Kedikli, Mustafa Aydoğdu, Sedat Dursun, Gökhan Köseoğlu, Emre Pehlivan (Dk. 68 Gökhan Ünver), Fikret Topaloğlu, Aykut Çift (Dk. 87 Aziz Ceylan ?), Tolga Şahin (Dk. 75 Tuğay Adamcıl)

Kocaelispor: Volkan Mert Korkmaz, Fatih Adıgüzel, Murat Soner Başak (Dk. 53 Onur Öztonga), Kemal Can Aydemir, Mert Yavuz (Dk. 46 Gökdeniz Bayraktar), Sefa Narin, Burak Süleyman, Sinan Pektemek (Dk. 80 Rıza Altındaş ?), Mesut Özdemir, Hamza Mutlu, Ali Keten

Goller: Dk. 8 Kemal Can Aydemir (Kendi kalesine), Dk. 50 Özgür Kedikli, Dk. 63 Aykut Çift (Diyarbekirspor)

Sarı kart: Dk. 45 Saffet Gurur Yazar (Diyarbekirspor)