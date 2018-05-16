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16 Mayıs 2018 14:07

Diyarbekirspor finale çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yeni Diyarbakır Stadyumunda Diyarbekirspor ile Tire 1922 Spor arasında oynan 3.

Diyarbekirspor finale çıktı

16 Mayıs 2018 14:07

Lig 2. Grup Play-Off yarı final rövanş maçını izledi.


TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor, play-off ilk maçında 1-0 yenildiği Tire 1922 Spor’u Diyarbakır Stadyumu’nda 33 bin kişinin izlediği maçta 4-0 yenerek finale çıktı. Rövanş maçını Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Başsavcı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, takımların yöneticileri ve taraftarlar izledi.


Maçtan önce İsrail’in saldırısı sonucu şehit olan Filistinliler anıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından maç başladı. Maç boyunca taraftarların tezahüratıyla üstün oynayan Diyarbekirspor’un gollerini Emrah, Mehmet (2) ve Aykut kaydetti. Bu sonuçla Diyarbekirspor, Tire 1922 Spor’u 4-0 yenerek finale çıktı.


Maçın ardından Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Başsavcı Kamil Erkut Güre, Tümgeneral Halis Zafer Koç, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan Diyarbekirsporlu futbolcuları tebrik etti.




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