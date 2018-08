Diyarbekirspor hazırlık maçını kazandı

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Batman Petrolspor ile yaptığı son hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, önceki akşam Batman Petrolspor ile Batman’da son hazırlık maçını yaptı. Batman Şehir Stadı’nda gerçekleşen maçta her iki takım, tüm futbolcularına forma şansı verdi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı Diyarbekirspor 3-0 kazandı. Karşılaşmanın oynandığı Batman Şehir Stadı’nda her iki takım futbolcuları ve taraftarları centilmenlik görüntüleri çizdi. Futbolcuların birbirlerine çiçek verdiği maç öncesinde, Batman Petrolspor taraftarları Diyarbekirsporlu futbolcuları tribünlere çağırdı. Aynı davranışı Diyarbekirspor taraftarları da Batman Petrolsporlu futbolculara gösterdi. Oldukça renkli geçen karşılaşma öncesinde her iki takım futbolcuları bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diyarbekirspor’dan teşekkür mesajı

Batman’da çok güzel duygularla ayrılan Diyarbekirspor’dan teşekkür mesajı geldi. Diyarbekirspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Ekrem Konaç ve taraftarlara teşekkür edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Batman’da oynanan hazırlık karşılaşmasında Diyarbakır’dan gelen taraftarlarımız için ayrılan misafir tribünü üstü açık olduğundan dolayı yöneticilerimizin Batman Petrolspor yöneticileriyle yaptığı görüşme neticesinde taraftarlarımızı maraton bölümüne alarak büyük bir Fair-Play örneğinde bulunmuşlardır. Burada 2 takımın taraftarı maçı beraber izlediler. Bu örnek davranışlarından dolayı Batman Petrolspor yönetime ve taraftar gruplarına teşekkür ederiz. Ayrıca takımımız müsabaka sonrası Batman Petrolspor Başkanı Sayın Ekrem Konaç’ın daveti üzerine akşam yemeği verildi. En iyi şekilde takımımızı misafir eden Başkan Ekrem Konaç, yöneticilerimiz ile yeni sezon öncesi sohbet etti. Yemekten sonra yöneticilerimiz tarafından kendisine Diyarbekirspor’umuzun forması hediye edilerek takımımız kentten ayrıldı.”