Diyarbekirspor iki maç yapacak

Lig 3. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbekirspor, 4 günde iki maç yapacak.

Perşembe günü Ankara Osmanlı Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig'in yenilgisiz lideri Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Yeşil-Kırmızılı takım, canlı yayınlanacak maçta rakibine bu sezonki ilk yenilgisini yaşatıp turu geçmeye çalışacak. Ancak Diyarbekirspor'un asıl hedefi kupadan çok ligde Pazar günü deplasmanda Bayburt İl Özel İdarespor'la yapacağı kritik karşılaşmasında. Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 13.00'da başlayacak maçı kazanan takım haftanın lideri olacak. Bu sezon hiç yenilmeyen rakibi ile zorlu bir maça çıkacak olan Diyarbekirspor, kazanması halinde hem rakibine ilk yenilgisini yaşatacak hem de bu sezon ilk kez liderliğe yükselmiş olacak.

Diyarbekirspor Teknik Direktör İskender Eroğlu, beklenen patlamayı Kocaelispor'a karşı gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek Bayburt maçı için takımına güveninin tam olduğunu ifade etti. Eroğlu,”Kocaelispor maçına iyi hazırlandık ve rakibi iyi analiz ettik. 3-0 gibi net bir sonuçla kazandık. Biz bu patlamayı bekliyorduk,bu da Kocaelispor'a denk geldi. Çok kaliteli bir takımımız var. Bayburt maçı elbette önemli ve zorlu olacak. Ama ben takımımın kalitesine güveniyorum.İnşallah oradan lider döneceğiz” dedi.

Futbolculardan kaleci Gökhan Yenigün, Kocaelispor maçında gerçek güçlerini ortaya koyduklarına dikkat çekerek Bayburt'a 1 puan için değil,kazanmak ve lider dönmek için gideceklerini söyledi.

Takım kaptanı Mustafa Aydoğdu, ”Aslında Bağcılar ve Cizre maçlarında da iyi oynamıştık ama gol atamadığımız için kazanamamıştık. Kocaelispor maçında golleri bulduk. Biz iyi bir takımız. Bu hafta liderlik maçına çıkacağız. Tüm gücümüzü ortaya koyup lider dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.