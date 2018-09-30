Diyarbekirspor sahasında rakipsiz

TFF 3.
Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Payaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti.
İlk yarısı golsüz berabere sonuçlanan maçın 70. Dakikasında Diyarbekirspor 1-0 öne geçti. Bu dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Gökhan Köseoğlu muhteşem bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 1-0
Diyarbekirsporlu Umut'a sert giren Payassporlu Fevzi Can kırmızı kart gördü. Konuk takım 76. dakikada 10 kişi kaldı.
Diyarbekirspor, 90+4.dakikada 2-0 öne geçti. Kaleci Suphi ıska geçerek inanılmaz bir hata yaptı, topu kapan Aykut meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 2-0
Müsabaka Diyarbekirspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın karnesi
Yer: S.S Tesisleri
Hakemler: Serkan Önsal, Harun Pekyürek, Oğuzhan Yiğit Karpuz
Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün, Saffet Gurur Yazar, Emre Tosun, Özgür Kedikli, Mustafa Aydoğdu, Sedat Dursun (Dk. 53 Gökhan Ünver), Umut Dilek (Dk. 90 Ahmet Özer ?), Gökhan Köseoğlu, Emre Pehlivan (Dk. 68 Aykut Çift), Fikret Topaloğlu, Tolga Şahin
Payasspor: Suphi Dağ, Onur Çakır, Kemal Samet Özen (Dk. 61 Furkan Ulus), Yener Demirci, Koray Kurt, Ekrem Çalışanlar, Hayri Mert Yomralıoğlu, Gökhan Korkmaz (Dk. 69 Fevzi Can Bozkuş), Deniz Karadeniz, Aykut Topal, Tevfik Şanver (Dk. 81 Ender Acar ?)
Sarı kartlar: Yener Demirci, Sedat Dursun, Furkan Ulus (Payasspor), Aykut Çift (Diyarbekirspor)
Kırmızı kart: Fevzi Can (Dk. 76) (Payasspor)
Goller: Gökhan Köseoğlu (Dk. 70), Aykut Çift (Dk. 90+4 ) (Diyarbekirspor)