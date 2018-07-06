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06 Temmuz 2018 14:06

Diyarbekirspor, U19’da şampiyon oldu

Diyarbekirspor U19 Takımı 2.

Diyarbekirspor, U19’da şampiyon oldu

06 Temmuz 2018 14:06

Amatör Gençler U19 Ligini namağlup şampiyon olarak tamamladı ve bir üst lige çıkma hakkını elde etti.


Toplam 14 takımın yer aldığı ligi şampiyon olarak tamamlayan yeşil kırmızılı ekipte büyük bir sevinç yaşanıyor. Diyarbekirspor kulübü elde edilen başarıdan dolayı, bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, “Diyarbekirspor U19 Takımımız bu sezon çıktığı maçlardan elde ettiği sonuç ile namağlup olarak ligini şampiyon olarak tamamladı. Antrenörümüz Enver Aylak yönetiminde 13 maçta, 12 galibiyet ve 1 beraberlik alan takımımız bir üst lige yükseldi. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik eder başarılarının devamını diliyoruz” denildi.




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