Diyarbekirspor zaman istedi

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da teknik direktör Bülent Akan’den 2-1’lik Gölcükspor maçının değerlendirmesi geldi.

Akan, Gölcükspor’u sahalarında yenerek, lige 2 puanla başladıklarını söyledi. Akan, elde edilen sonucun çok önemli olduğunu ve 3 puanın hedeflerine ilerlemede yol açıcı olacağını belirtti. Gölcükspor maçında ortaya konulan futboldan çok elde edilen sonucun önemli olduğunu kaydeden Akan, "Gölcükspor maçını iki bölümde ele alıyorum. Maçın ilk yarısı ve ikinci yarısında çok farklı bir tablo ortaya koyduk. Yani futbolcularımızın ortaya koyduğu performanslar, farklıydı. İlk yarıda daha iyi oynayan, gol atan, mücadele eden ve zevk veren bir Diyarbakırspor vardı. Ama ikinci yarıda bu performansı ortaya koyamadık. Özellikle maçın son 30 dakikalık bölümünde beklenen futbolu sergileyemedik. Kısacası bu bölümde kötü oynadık. Bize yakışmayan bir tablo ortaya koyduk. Ama sezonun ilk maçı olduğu için böyle soru yaşadık. Zamanla bu sıkıntıları aşacağız ve daha iyi mücadele edeceğiz. Diyarbekirspor’un bu anlamda gücü ve yeteneği var" dedi.

Zaman geçtikçe Diyarbekirspor’da taşların yerine oturacağını vurgulayan Akan, “Ligin daha başındayız. Böyle eksiklikler ve uyumsuzluklar her takımda olur. Bunu da kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Akan, taraftarlarıyla buluşan bir takım olacaklarını ve önemli başarılara imza atacaklarını sözlerine ekledi.