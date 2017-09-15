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15 Eylül 2017 14:54

Diyarbekirspor’a kahvaltı moralli

TFF 3.

Diyarbekirspor’a kahvaltı moralli

15 Eylül 2017 14:54

Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve yarın sahasında Yeni Orduspor’u konuk edecek olan Diyarbekirspor’da, teknik heyet ve futbolculara kahvaltı verildi.


Diyarbekirspor yönetimi tarafından verilen kahvaltıya, tüm futbolcular katıldı. Futbolcuların yüksek morali olduğu kahvaltıda, teknik direktör Bayram Toysal ve yöneticiler uzun süre sohbet etti. Yeni Oduspor ile Diyarbakır’da yapılacak ligin üçüncü maçının ele alındığı sohbette, bazı futbolcular da katıldı.



“Bizi yalnız bırakmayın”


Diyarbekirspor teknik direktörü Bayram Toysal, kahvaltının ardından yaptığı kısa konuşmada Yeni Orduspor ile kendi sahalarında yapacakları maçın hazırlıklarını en iyi şekilde tamamladıklarını söyledi. Toysal, hedeflerinin kendi sahalarında yapacakları Yeni Orduspor maçını kayıpsız geçip, üst süte üçüncü galibiyetlerine imza atmak olduğunu vurguladı. Toysal, “Hazırlıklarımızı tamamladık. Hiçbir eksiğimiz yok. Moral ve motivasyonumuz da çok iyi. Tek hedefimiz Yeni Orduspor maçını kazanmak. Bu karşılaşmada taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onların desteğiyle, hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.




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