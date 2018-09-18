Diyarbekirspor'da 3 puan mutluluğu

Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da 3-0'lık Halide Edip Adıvarspor maçının galibiyet sevinci yaşanıyor.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ardından Diyarbekirspor'da teknik heyet, futbolcular ve çalışanlar, soyunma odasında özçekim yaparak kutladı. Futbolcular ve teknik heyet ayrıca taraftarlarla beraber “Diren Diyarbekir” tezahüratı yaparak galibiyet sevincini yaşadı. 4 aylık cezasının Tahkim Kurulu tarafından kalkmasından sonra bu sezon ilk kez forma giyen ve bir gol atan Umut Dilek ise taraftarların isteği üzerine tribünlere 3'lü çektirdi.

Yeniden sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Umut Dilek, “İki ay boyunca cezanın kalkması için uğraştık. Maddi ve manevi olarak her şeyi yapan Feyzi başkana çok teşekkür ediyorum. Taraftarlar bana çok güveniyor ve değer veriyor. Ben de onları seviyorum ve beklentilerine cevap vermek istiyorum. Burası benim memleketim, bu yüzden motivasyonum bir kat daha artıyor. Uzun bir aradan sonra oynadım, gol attım.Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti, onların bu galibiyette payı büyük. Takım olarak daha iyi olacağız. Kemerspor'da da 21 numarayı giyiyordum, burada da nasip oldu.21 bana uğur getiriyor. İnşallah bunun hakkını vereceğim” dedi.

Haftayı 3 puanla tamamlayan Diyarbekirspor'da Anagol 24 Erzincanspor maçı hazırlıkları başladı. Yeşil kırmızılı ekip, 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın ilk idmanını Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren idmanda futbolcular yenileme idmanı yaptı.