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12 Eylül 2017 12:31

Diyarbekirspor’da galibiyet sevinci

TFF 3.

Diyarbekirspor’da galibiyet sevinci

12 Eylül 2017 12:31

Lig 2. Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor’da, Anagold 24 Erzincanspor’u deplasmanda mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyor.


Diyarbekirspor’da teknik direktör Bayram Toysal, Anagold 24 Erzincanspor karşısında unutulmayacak bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Büyük çekişmeye sahne olan Anagold 24 Erzincanspor karşısında iyi mücadele ettiklerini belirten Toysal, “Maça iyi başladık. Üst üste goller bulduk. Oyuncularımız maçı kazanmış havasına girdi. Zaman zaman hatalar yaptık ama oyundan kopmadık. Rakibimiz maça dengeyi getirdiği anda bile oyundan kopmadık. Hep gol arayan taraf olduk. Sonuçta istediğimizi aldık. Biz kaliteli bir takımız, oyunu her an değiştirebilecek futbolculara sahibiz" dedi.


Biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere üst üste üçüncü galibiyetlerini aldıklarını kaydeden, Toysal, “Lige iyi başladık. Ardından Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Elaziz Belediyespor’u deplasmanda mağlup ettik. Son olarak ligde Anagold 24 Erzincanspor’u mağlup ettik. Yani üst üste üç maç kazandık. İnşallah bu başarımızı gelecek haftalara da taşırız” diye konuştu.




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