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01 Eylül 2018 14:35

Diyarbekirspor’da Gölcükspor maçı hazırlıkları devam ediyor

TFF 3.

Diyarbekirspor’da Gölcükspor maçı hazırlıkları devam ediyor

01 Eylül 2018 14:35

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’da Gölcükspor maçı hazırlıkları devam ediyor.


Seyrantepe Spor Tesisleri’ndeki idman sahasında sezonun ilk maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı ekibi, şehir dışında yaşayan kulüp başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu ziyaret etti. Teknik heyet ve futbolcularla görüşen başkan Kadayıfçıoğlu, kendilerine olan güvenini dile getirerek başarılar diledi. Kadayıfçıoğlu, idman sonunda teknik heyet ve futbolculara baklava ikram etti. Kadayıfçıoğlu, daha sonra teknik direktör Bülent Akan’la görüşerek, takımla ilgili bilgi aldı. Futbolcuların durumunu öğrenen Kadayıfçıoğlu, teknik direktör Bülent Akan’a sezona iyi başlamaları gerektiğini aktardı. Akan’da takımın genel durumunun iyi olduğunu ve Gölcükspor’u sahalarında mağlup ederek, lige 3 puanla başlayacaklarını söyledi.




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