Diyarbekirspor’da iki transfer daha

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, kadrosunda iki futbolcuyu daha ekledi.

Yeşil kırmızılı kulüp, İstanbulspor’dan forvet Aziz Ceylan ve Osmanlıspor’dan orta saha oyucusu Selman Sevinç’i transfer etti. İki futbolcunun transferiyle kadrosunu güçlendiren Diyarbekirspor, ligin ilk maçını yarın Gölcükspor ile sahasında yapacak. Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kendi tesislerinde kampa giren Diyarbekirspor’da parola galibiyet olarak belirlendi.

Diyarbekirspor, zorlu maçın hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak.