Diyarbekirspor'da kupa hazırlıkları

Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor hem ligde hem de kupada yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Önceki gün ligin şampiyonluk adaylarından Kocaelispor'u sahasında ağırlayan ve güçlü rakibini 3-0'lık sonuçla dize getirerek, ikinci sıraya yükselen Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmaya odaklandı. Kendi tesislerinde kupa maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan yeşil kırmızılı ekipte, sakat futbolcu bulunmuyor.

Hedef turu geçmek

Ziraat Türkiye Kupası macerasına 2. turda başlayan Diyarbekirspor, Elaziz Belediyespor'la Diyarbakır'da yaptığı karşılaşmayı 2-0 kazandı. Özgür ve Tuğay'ın ikinci yarıda attığı gollerle, karşılaşmayı kazanarak, adını bir üst tura yazdırdı. 3. Turda Samsunspor'u kendi sahasında ağırlayana Diyarbekirspor, bu karşılaşmayı da Emre Pehlivan'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı. 4. turda Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği ile eşleyen Diyarbekirspor, güçlü rakibiyle Ankara'da karşılaşacak. 1 Kasım'da Osmanlı Stadı'nda yapılacak karşılaşma, Saat 20:30'da oynanacak. Elaziz Belediyespor ve Samsunspor'u kupanın dışına iten Diyarbekirspor, Gençlerbirliğini de saf dışı bırakmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına Kocaelispor'u farklı mağlup etmenin moralliyle başlayan Diyarbekirspor'da, futbolcuların hırslı ve istekli olmaları teknik heyeti sevindirdi. Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleşen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Bazı futbolcuların düz koşuyla yetindiği idmanı, bazı yöneticiler de takip etti.