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Diyarbekirspor'da Umut Dilek sorunu çözüldü

TFF 3.

Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'un futbolcusu Umut dilek için Tahkim Kuruluyla yaşadığı sorun çözüldü. Umut Dilek'in 4 aylık cezası Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı.


Diyarbekirspor kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Umut dilek'in yaşadığı sorunun çözüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Umut Dilek'in aldığı 4 aylık men cezası kaldırıldı. Eski kulübü ile yaşadığı sıkıntılar neticesinde sözleşmesini tek taraflı fesih ettiği için aldığı 4 aylık men cezası Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından kaldırıldı. Deneyimli futbolcumuz, artık Diyarbekirspor'un başarısı ter dökmeye kaldığı yerden devam edecektir” denildi.



Hazırlıklar devam ediyor


Öte yandan Diyarbekirspor'da tüm gözler Pazar günü Seyrantepe Stadı'nda Halide Edip Adıvarspor'la yapılacak lig maçına çevrildi. Maçla ilgili hazırlıklarını tamamlayan Yeşil-Kırmızılı takım, İstanbul ekibi Halide Edip Adıvarspor'u yenerek üçüncü hafta sonunda ligdeki ikinci galibiyetine imza atmak istiyor

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