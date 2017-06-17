Diyarbekirspor’dan bir transfer daha

Lig takımlarından Diyarbekirspod, stoper mevkisine görev yapan ve geçen sezon Hacettepespor formasını giyen Devrim Aksongur’u kadrosuna kattı.
Defans - Stoper mevkiinde görev yapan genç futbolcu Antalyaspor’un alt yapısından yetişti. Profesyonelliğe ilk adımı 2009’da Antalyaspor’da atan Aksongur, Kemerspor 2003, 1920 Kahramanmaraşpor, Nazilli Belediyespor, Konya Anadolu Selçukluspor, Aydınspor 1923 ve Hacettepespo formalarını giydi. Deneyimli stoper, futbol kariyerinde toplam 12 gole imza attı. Diyarbekirspor, geçen haftada ilk dış transferini Diyarbakırlı Vedat Budak’ını kadrosuna katarak yapmıştı.